Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти07.03.1827 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Глышкин Герасим Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Кузьмин
Рождение ребёнка
18.05.1795 ст.
Дочь: Глышкина Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Кузьмин
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Глышкина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Кузьмин
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Михаил Кузьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михаил Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Кузьмин
Смерть
07.03.1827 ст.