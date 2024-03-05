Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

07.03.1827 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Глышкин Герасим Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Кузьмин

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1795 ст.

Дочь: Глышкина Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Кузьмин

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Глышкина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Кузьмин

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Глышкин Аким Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Кузьмин

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: возможно Яков Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Кузьмин

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Кузьмин

Смерть
07.03.1827 ст.
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