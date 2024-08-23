Крайнова (Носкова) Екатерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Носкова) Екатерина Кузьминична

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.11.1881

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1881

Отец: Носков Кузьма Спиридонович

Мать: Носкова (Клюкина) Мария Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.10.1903

Муж: Крайнов Георгий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1906

Сын: Крайнов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1907

Дочь: (Крайнова) Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1909

Дочь: (Крайнова) Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1912

Сын: Крайнов Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1914

Сын: Крайнов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1914

Дочь: (Крайнова) Степанида Георгиевна

Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1915

Сын: Крайнов Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Крайнова) Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович

Смерть
После 16.02.1920

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