Крайнова (Носкова) Екатерина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения29.11.1881
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1881
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.10.1903
Рождение ребёнка
15.02.1906
Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1907
Дочь: (Крайнова) Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1909
Дочь: (Крайнова) Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1912
Сын: Крайнов Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1914
Сын: Крайнов Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1914
Дочь: (Крайнова) Степанида Георгиевна
Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1915
Сын: Крайнов Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Крайнова) Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Крайнов Георгий Иванович
Смерть
После 16.02.1920