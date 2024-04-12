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Курицын Никита Алексеевич

Место рождения

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область

Дата рождения

С 1846 по 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

LS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1846 по 1848

Отец: Курицын Алексей

Мать: не указана

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1873 ст.

Дочь: Курицына Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Курицына Евдокия Сергеевна

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.05.1885 ст.

Сын: Курицын Алексей Никитович

Мать ребёнка: Курицына Евдокия Сергеевна

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.10.1887 ст.

Дочь: Сенкова Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Курицына Евдокия Сергеевна

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курицына Евдокия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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