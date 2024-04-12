Курицын Никита Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияС 1846 по 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1846 по 1848
Отец: Курицын Алексей
Рождение ребёнка
28.04.1873 ст.
Дочь: Курицына Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Курицына Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
18.05.1885 ст.
Сын: Курицын Алексей Никитович
Мать ребёнка: Курицына Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
03.10.1887 ст.
Дочь: Сенкова Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Курицына Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно