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Ерусланова Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еруслановъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1748

Сын: Еруслановъ Василий

Отец ребёнка: Еруслановъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Ерусланова) Настасья

Отец ребёнка: Еруслановъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Ерусланова) Василиса

Отец ребёнка: Еруслановъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1760

Сын: Еруслановъ Маркелъ

Отец ребёнка: Еруслановъ Герасимъ

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