Ерусланова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еруслановъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Еруслановъ Василий
Отец ребёнка: Еруслановъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Ерусланова) Настасья
Отец ребёнка: Еруслановъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Ерусланова) Василиса
Отец ребёнка: Еруслановъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Еруслановъ Маркелъ
Отец ребёнка: Еруслановъ Герасимъ