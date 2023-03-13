Еруслановъ Герасимъ
Место рожденияМуратова, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Еруслановъ Яковъ
Мать: не указана
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1748
Сын: Еруслановъ Василий
Мать ребёнка: Ерусланова Анна Васильева
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Ерусланова Анна Васильева
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Ерусланова Анна Васильева
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1760
Сын: Еруслановъ Маркелъ
Мать ребёнка: Ерусланова Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно