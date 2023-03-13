Еруслановъ Герасимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еруслановъ Герасимъ

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Место рождения

Муратова, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Еруслановъ Яковъ

Мать: не указана

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1748

Сын: Еруслановъ Василий

Мать ребёнка: Ерусланова Анна Васильева

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Ерусланова Анна Васильева

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Ерусланова Анна Васильева

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1760

Сын: Еруслановъ Маркелъ

Мать ребёнка: Ерусланова Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерусланова Анна Васильева

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