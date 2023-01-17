Вереин Никита Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1852 ст.
Жених: служащий казак Никита Петрович Вереин - 18 лет Невеста: Екатерина Михайловна - 18 лет дочь девица отставного казака Михаила Алексеевича Куранова Поручители: служащий казак Федор Афанасьевич Бе... Показать все
Смерть
Неизвестно