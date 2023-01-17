Вереин Никита Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВереин Никита Петрович

Вереин Никита Петрович

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
18.01.1852 ст.

Жена: Вереина Екатерина Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Никита Петрович Вереин - 18 лет Невеста: Екатерина Михайловна - 18 лет дочь девица отставного казака Михаила Алексеевича Куранова Поручители: служащий казак Федор Афанасьевич Бе... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close