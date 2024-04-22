Кадышева Матрена Лукина
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
Дата смерти06.06.1883 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: Лука Филиппов
Рождение ребёнка
1862 ст.
Отец ребёнка: Кадышев Фока Антипин
Рождение ребёнка
01.09.1863
Дочь: Мария Фокина
Отец ребёнка: Кадышев Фока Антипин
Рождение ребёнка
12.12.1869 ст.
Сын: Кадышев Иван Фокин
Отец ребёнка: Кадышев Фока Антипин
Вотские Бисарки
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кадышев Фока Антипин
Смерть
06.06.1883 ст.