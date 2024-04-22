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Кадышева Матрена Лукина

Место рождения

Бабино, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

06.06.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Лука Филиппов

Мать: не указана

Бабино, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Кадышев Григорий Фокин

Отец ребёнка: Кадышев Фока Антипин

Рождение ребёнка
01.09.1863

Дочь: Мария Фокина

Отец ребёнка: Кадышев Фока Антипин

Рождение ребёнка
12.12.1869 ст.

Сын: Кадышев Иван Фокин

Отец ребёнка: Кадышев Фока Антипин

Вотские Бисарки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадышев Фока Антипин

Смерть
06.06.1883 ст.
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