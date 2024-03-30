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Самарцев Исидор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1897

Отец: Самарцев Василий Павлов

Мать: Самарцева Мария Родионова

Бракосочетание
16.05.1918

Жена: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1919

Сын: Самарцев Александр Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самарцева Пелагия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самарцев Леонид Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самарцева Мария Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самарцева Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самарцева Татьяна Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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