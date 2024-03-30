Самарцев Исидор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1897
Отец: Самарцев Василий Павлов
Рождение ребёнка
29.11.1919
Сын: Самарцев Александр Сидорович
Рождение ребёнка
10.02.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самарцев Леонид Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самарцева Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самарцева Евдокия Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самарцева Татьяна Сидоровна
Смерть
Неизвестно