Буевич Михаил Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буевич Михаил Данилович

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Место рождения

Саловичи, Витебский район, Витебская область

Дата рождения

11.01.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1901

Отец: Буевич Даниил Власович

Мать: не указана

Саловичи, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.11.1924

Сын: Буевич Сокол Михайлович

Мать ребёнка: Буевич Евгения Андреевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1926

Сын: Буевич Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Буевич Евгения Андреевна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буевич Евгения Андреевна

Смерть
Неизвестно
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