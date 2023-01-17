Буевич Михаил Данилович
Место рождения
Дата рождения11.01.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1901
Отец: Буевич Даниил Власович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1924
Мать ребёнка: Буевич Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
22.03.1926
Мать ребёнка: Буевич Евгения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буевич Евгения Андреевна
Смерть
Неизвестно