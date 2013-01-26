Трубин Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубин Дмитрий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

2013 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трубин Федор Степанович

Мать: Трубина Христина Степановна

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