Трубина Христина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубина Христина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.2013

Дата смерти

29.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2013

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Антонина Фёдоровна

Отец ребёнка: Трубин Федор Степанович

Чашинский, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубин Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Трубин Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубин Павел Федорович

Отец ребёнка: Трубин Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузовкова Зоя Федоровна

Отец ребёнка: Трубин Федор Степанович

Чашинский, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
29.05.1979
Чашинский, Кетовский муниципальный район, Курганская область
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