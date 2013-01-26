Трубина Христина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.2013
Дата смерти29.05.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2013
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Антонина Фёдоровна
Отец ребёнка: Трубин Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трубин Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трубин Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузовкова Зоя Федоровна
Отец ребёнка: Трубин Федор Степанович
Смерть
29.05.1979