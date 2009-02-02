Богданова (Деревягина) Мария Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1932
Дата смерти02.02.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932
Отец: Деревягин Елизар
Мать: Деревягина Девора
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1958
Дочь: Вакулина (Богданова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михаил Ананьевич
Кирба, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
02.02.2009
Табат, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия