Богданова (Деревягина) Мария Елизаровна 02.01.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданова (Деревягина) Мария Елизаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1932

Дата смерти

02.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932

Отец: Деревягин Елизар

Мать: Деревягина Девора

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Михаил Ананьевич

Рождение ребёнка
21.09.1958

Дочь: Вакулина (Богданова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михаил Ананьевич

Кирба, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
02.02.2009
Табат, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия

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