Краснопёр Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснопёр Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснопёр Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Краснопёр (Котельникова) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснопёр Сергей Иванович

Мать ребёнка: Краснопёр (Котельникова) Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснопёр (Котельникова) Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно

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