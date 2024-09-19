Канунников Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мельникова) Майя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мельникова) Майя Ивановна
Смерть
Неизвестно