Канунников Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанунников Алексей

Канунников Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мельникова) Майя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мельникова) Майя Ивановна

Смерть
Неизвестно

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