(Мельникова) Майя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мельникова) Майя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Мельников Иван

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канунников Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канунников Алексей

Смерть
Неизвестно

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