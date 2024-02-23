Румянцева (Зарина) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Зарина) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1769

Дата смерти

27.01.1818

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1769

Отец: Зарин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нежданова (Румянцева) Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
25.07.1796 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Макарова (Румянцева) Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
22.02.1808

Сын: Румянцев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Фёдорович

Смерть
27.01.1818

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