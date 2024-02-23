Румянцева (Зарина) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1769
Дата смерти27.01.1818
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1769
Отец: Зарин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нежданова (Румянцева) Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
25.07.1796 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Макарова (Румянцева) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
22.02.1808
Сын: Румянцев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Фёдорович
Смерть
27.01.1818