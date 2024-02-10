Пацюк Віктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пацюк Корній
Мать: Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пацюк Іван
Мать ребёнка: Пацюк (Пилипчук) Світлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинець (Пацюк) Ірина
Мать ребёнка: Пацюк (Пилипчук) Світлана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1992
Дочь: Клімішин (Пацюк) Марія
Мать ребёнка: Пацюк (Пилипчук) Світлана