Пацюк Віктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пацюк Віктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пацюк Корній

Мать: Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пацюк Іван

Мать ребёнка: Пацюк (Пилипчук) Світлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинець (Пацюк) Ірина

Мать ребёнка: Пацюк (Пилипчук) Світлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пацюк (Пилипчук) Світлана

Рождение ребёнка
12.05.1992

Дочь: Клімішин (Пацюк) Марія

Мать ребёнка: Пацюк (Пилипчук) Світлана

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