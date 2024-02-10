Пацюк (Пилипчук) Світлана
Место рожденияРожище
Дата рождения07.02.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пацюк Іван
Отец ребёнка: Пацюк Віктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинець (Пацюк) Ірина
Отец ребёнка: Пацюк Віктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пацюк Віктор
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1992
Дочь: Клімішин (Пацюк) Марія
Отец ребёнка: Пацюк Віктор