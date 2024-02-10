Пацюк (Пилипчук) Світлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пацюк (Пилипчук) Світлана

Место рождения

Рожище

Дата рождения

07.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пацюк Іван

Отец ребёнка: Пацюк Віктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинець (Пацюк) Ірина

Отец ребёнка: Пацюк Віктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пацюк Віктор

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1992

Дочь: Клімішин (Пацюк) Марія

Отец ребёнка: Пацюк Віктор

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