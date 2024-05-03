Пробочкина (Коньякова) Прасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1927
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1927
Отец: Коньяков Фёдор Степанович
Мать: Коньякова Анна
Рождение ребёнка
30.05.1952
Дочь: Борисова (Пробочкина) Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Пробочкин Семён Павлович
Рождение ребёнка
01.10.1953
Сын: Пробочкин Александр Семёнович
Отец ребёнка: Пробочкин Семён Павлович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Пробочкин Вячеслав Семёнович
Отец ребёнка: Пробочкин Семён Павлович
Рождение ребёнка
01.12.1956
Сын: Пробочкин Николай Семёнович
Отец ребёнка: Пробочкин Семён Павлович