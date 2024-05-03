Пробочкина (Коньякова) Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пробочкина (Коньякова) Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1927

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1927

Отец: Коньяков Фёдор Степанович

Мать: Коньякова Анна

Рождение ребёнка
30.05.1952

Дочь: Борисова (Пробочкина) Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Пробочкин Семён Павлович

Рождение ребёнка
01.10.1953

Сын: Пробочкин Александр Семёнович

Отец ребёнка: Пробочкин Семён Павлович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Пробочкин Вячеслав Семёнович

Отец ребёнка: Пробочкин Семён Павлович

Рождение ребёнка
01.12.1956

Сын: Пробочкин Николай Семёнович

Отец ребёнка: Пробочкин Семён Павлович

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