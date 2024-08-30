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Петраков Василий Викторович

Место рождения

деревня Рубежики Леоновской волости Дорогобужского уезда

Дата рождения

06.03.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1902 ст.

Отец: Петраков Виктор Петрович

Мать: Анастасия Григорьевна

Письмом Государственного архива Смоленской области от 22.04.2003 № 7-817 представлена информация заявителю Кондрашову Ивану Ефимовичу, а именно: Архивная справка Государственного архива Смоленской обл... Показать все
Крещение
07.03.1902 ст.
Письмом Государственного архива Смоленской области от 22.04.2003 № 7-817 представлена информация заявителю Кондрашову Ивану Ефимовичу, а именно: Архивная справка Государственного архива Смоленской обл... Показать все
Работа или профессия
1917 ст.
Письмом Государственного архива Смоленской области от 22.04.2003 № 7-817 представлена информация заявителю Кондрашову Ивану Ефимовичу, а именно: 15 лет - занимается рубкой леса. Архивная справка Госуд... Показать все
Смерть
Неизвестно

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