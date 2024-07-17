Улейчик Мария !
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Улейчик Антон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Улейчик Василий Антонович
Отец ребёнка: Улейчик Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Улейчик Александра Антоновна
Отец ребёнка: Улейчик Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Улейчик Константин Антонович
Отец ребёнка: Улейчик Антон Григорьевич
Смерть
Неизвестно