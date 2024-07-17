Улейчик Мария ! Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУлейчик Мария !

Улейчик Мария !

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улейчик Иван Антонович

Отец ребёнка: Улейчик Антон Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улейчик Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Улейчик Василий Антонович

Отец ребёнка: Улейчик Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Улейчик Александра Антоновна

Отец ребёнка: Улейчик Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Улейчик Константин Антонович

Отец ребёнка: Улейчик Антон Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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