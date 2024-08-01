Киселёв Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 08.10.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Писарева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Писарева Любовь
Смерть
Неизвестно