Киселёв Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёв Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 08.10.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писарева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Писарева Любовь

Смерть
Неизвестно

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