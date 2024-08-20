Alafouzof (Ankudinova) Ekaterina
Место рожденияValko-Venäjä
Дата рождения18.11.1894
Дата смерти10.11.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1912
Сын: Pauloff Nikolai
Отец ребёнка: Алафузов Иван Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1914
Сын: Pauloff Boris
Отец ребёнка: Алафузов Иван Иванович
Смерть
10.11.1974
Похороны
Неизвестно