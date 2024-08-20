Alafouzof (Ankudinova) Ekaterina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Alafouzof (Ankudinova) Ekaterina

Место рождения

Valko-Venäjä

Дата рождения

18.11.1894

Дата смерти

10.11.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алафузов Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.12.1912

Сын: Pauloff Nikolai

Отец ребёнка: Алафузов Иван Иванович

Рождение ребёнка
31.03.1914

Сын: Pauloff Boris

Отец ребёнка: Алафузов Иван Иванович

Смерть
10.11.1974
Похороны
Неизвестно

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