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Зубанов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

05.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1964

Дочь: Каназакова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Зубанова Раиса Степановна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
До 1964

Жена: Зубанова Раиса Степановна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
05.05.1974
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