Зубанов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти05.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1964
Дочь: Каназакова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Зубанова Раиса Степановна
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
До 1964
Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
05.05.1974