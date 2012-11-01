Рахманинов (при рождении Конюс) Александр Борисович
Место рожденияParis, France
Дата рождения08.03.1933
Дата смерти01.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1933
Отец: Конюс Борис Юльевич
Мать: Конюс Татьяна Сергеевна
Paris, France
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.11.2012
Bern, Switzerland