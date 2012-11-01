Рахманинов (при рождении Конюс) Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманинов (при рождении Конюс) Александр Борисович

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Место рождения

Paris, France

Дата рождения

08.03.1933

Дата смерти

01.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1933

Отец: Конюс Борис Юльевич

Мать: Конюс Татьяна Сергеевна

Paris, France
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.11.2012
Bern, Switzerland
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