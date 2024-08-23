Калинина Агриппина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Агриппина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1900 или 29.06.1900

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1900 или 29.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
30.10.1933 или 31.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
12.02.1936 или 19.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
26.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Михаил Петрович

Бракосочетание
До 1940

Муж: Калинин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
16.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Михаил Петрович

Смерть
После 01.07.1951

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