Калинина Агриппина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1900 или 29.06.1900
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1900 или 29.06.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1931
Рождение ребёнка
30.10.1933 или 31.10.1933
Рождение ребёнка
12.02.1936 или 19.03.1936
Рождение ребёнка
26.10.1938
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
16.11.1941
Смерть
После 01.07.1951