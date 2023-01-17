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Прасковья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1885

Дочь: Варвара Георгиева

Отец ребёнка: Захаров Георгий Феофанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1893

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Захаров Георгий Феофанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1899

Сын: Захаров Василий Георгиев

Отец ребёнка: Захаров Георгий Феофанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Георгий Феофанов

Смерть
Неизвестно
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