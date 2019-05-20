Тимошкин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1954
Дата смерти20.05.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Константин Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошкина Наталья
Мать ребёнка: Тимошкина Валентина Петровна
Рождение ребёнка
30.09.1978
Дочь: Федорцова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Тимошкина Валентина Петровна
Смерть
20.05.2019