Тимошкин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошкин Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1954

Дата смерти

20.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Константин Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошкина Наталья

Мать ребёнка: Тимошкина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
30.09.1978

Дочь: Федорцова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Тимошкина Валентина Петровна

Смерть
20.05.2019

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