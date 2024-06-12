Аверина (Лыжина) Акулина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.06.1826
Отец: Лыжин Тимофей Семёнович
Мать: Лыжина Ирина Фёдоровна
фонд №203, опись №745, дело №258, стр. 10
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1848
Дочь: Аверина Александра Павловна
Отец ребёнка: Аверин Павел Семёнович
фонд №203, опись №745, дело №430, стр. 427
Рождение ребёнка
12.03.1854
Отец ребёнка: Аверин Павел Семёнович
фонд №203, опись №745, дело №497, стр. 561
Крещение
?.06.1926
Восприемники - Московский купец Иван Елисеевич Бикетов и Ксения Кондратьевна Тапнина
Смерть
Неизвестно