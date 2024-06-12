Аверина (Лыжина) Акулина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина (Лыжина) Акулина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1826

Отец: Лыжин Тимофей Семёнович

Мать: Лыжина Ирина Фёдоровна

фонд №203, опись №745, дело №258, стр. 10
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверин Павел Семёнович

Рождение ребёнка
21.10.1848

Дочь: Аверина Александра Павловна

Отец ребёнка: Аверин Павел Семёнович

фонд №203, опись №745, дело №430, стр. 427
Рождение ребёнка
12.03.1854

Сын: Аверин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Аверин Павел Семёнович

фонд №203, опись №745, дело №497, стр. 561
Крещение
?.06.1926
Восприемники - Московский купец Иван Елисеевич Бикетов и Ксения Кондратьевна Тапнина
Смерть
Неизвестно

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