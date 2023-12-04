Смоленцев Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.11.1922
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смоленцев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смоленцева Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Смоленцева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смоленцева Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Смоленцева Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1922