Смоленцев Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоленцев Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.11.1922

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смоленцев Владимир

Мать: Заикина Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смоленцева Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Смоленцева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смоленцева Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Смоленцева Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смоленцева Галина Ивановна

Смерть
01.11.1922
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