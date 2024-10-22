Глухова (Каракулина) Агафия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1859
Поручители: По женихе: Починка Азёва удельные крестьяне Гавриил Павлов, Алексий Климентов и Стефан Филимонов Глуховы; По невесте: села Пьяноборскаго Матфей Яковлев Гурьев и починка Азёва унтер-офицер ... Показать все
Смерть
Неизвестно