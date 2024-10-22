Глухова (Каракулина) Агафия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Каракулина) Агафия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1859

Муж: Глухов Самсон Павлович

Поручители: По женихе: Починка Азёва удельные крестьяне Гавриил Павлов, Алексий Климентов и Стефан Филимонов Глуховы; По невесте: села Пьяноборскаго Матфей Яковлев Гурьев и починка Азёва унтер-офицер ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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