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Киреев Леонид Петрович
Киреев Леонид Петрович
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Место рождения
Серпухов
, Серпухов, Московская область
Дата рождения
02.05.1986
Дата смерти
17.09.2007
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1986
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Серпухов
, Серпухов, Московская область
Смерть
17.09.2007
Серпухов
, Серпухов, Московская область
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