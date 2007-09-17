Киреев Леонид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Леонид Петрович

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

02.05.1986

Дата смерти

17.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1986

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
17.09.2007
Серпухов, Серпухов, Московская область
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