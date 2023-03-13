Обуткина (Малышева) Александра Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обуткина (Малышева) Александра Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1903

Муж: Обуткинъ Алексей

Рождение ребёнка
24.11.1905

Сын: Обуткинъ Николай

Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1906

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Серафима

Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Анфиса

Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1911

Дочь: Обуткина Мария

Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1912

Сын: Обуткинъ Василий

Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1915

Сын: Обуткинъ Петръ

Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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