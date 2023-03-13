Обуткина (Малышева) Александра Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
17.10.1903
Муж: Обуткинъ Алексей
Рождение ребёнка
24.11.1905
Сын: Обуткинъ Николай
Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей
Рождение ребёнка
15.10.1906
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Серафима
Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Анфиса
Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей
Рождение ребёнка
27.05.1911
Дочь: Обуткина Мария
Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей
Рождение ребёнка
26.12.1912
Сын: Обуткинъ Василий
Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей
Рождение ребёнка
14.06.1915
Сын: Обуткинъ Петръ
Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей