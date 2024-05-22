Бороденко Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБороденко Федор

Бороденко Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бороденко Владимир Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бороденко Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бороденко Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бороденко Леонтий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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