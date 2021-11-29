Кикило (Попова) Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1952
Отец: Попов Владимир Васильевич
Мать: Попова Идея Ивановна
Бракосочетание
01.10.1974
Рождение ребёнка
22.09.1978
Дочь: Кикило Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Кикило Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кикило Анастасия
Отец ребёнка: не указан