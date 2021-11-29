Кикило (Попова) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кикило (Попова) Марина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1952

Отец: Попов Владимир Васильевич

Мать: Попова Идея Ивановна

Бракосочетание
01.10.1974

Муж: Кикило Владимир Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1978

Дочь: Кикило Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Кикило Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кикило Анастасия

Отец ребёнка: не указан

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