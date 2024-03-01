Луговая (Кузнецова) Августа Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговая (Кузнецова) Августа Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Порфирий Николаевич

Мать: Кузнецова (Кузнецова) Дарья Арсеньтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговой Валерий Андреевич

Отец ребёнка: Луговой Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговой Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Луговой Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговой Юрий Анлреевич

Отец ребёнка: Луговой Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговой Николай Андреевич

Отец ребёнка: Луговой Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговой Андрей

Смерть
Неизвестно

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