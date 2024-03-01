Луговая (Кузнецова) Августа Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луговой Валерий Андреевич
Отец ребёнка: Луговой Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Луговой Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Луговой Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луговой Николай Андреевич
Отец ребёнка: Луговой Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луговой Андрей
Смерть
Неизвестно