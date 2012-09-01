Мышелов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышелов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

?.09.2012

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Около 1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Мышелов Павел

Мать: Мышелова (Ракитина) Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышелова Ананстасия

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышелова Ананстасия

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышелова Ананстасия

Смерть
?.09.2012

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