Мышелов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти?.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Мышелов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мышелова Ананстасия
Рождение ребёнка
Около 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мышелова Ананстасия
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мышелова Ананстасия
Смерть
?.09.2012