Райккерус Абрам Самуйлов
Место рождения
Дата рождения18.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1890
Рождение ребёнка
03.07.1908
Сын: Райккерус Александр Абрамович
Мать ребёнка: Райккерус (Кемппи) Анна Адамовна
Бракосочетание
Около 10.07.1920
Рождение ребёнка
26.04.1921
Сын: Райккерус Виктор Абрамович
Мать ребёнка: Райккерус (Ниукканен) Анна-Мария Петровна
Рождение ребёнка
14.08.1923
Сын: Райккерус Виктор Абрамович
Мать ребёнка: Райккерус (Ниукканен) Анна-Мария Петровна
Смерть
Неизвестно