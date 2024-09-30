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Райккерус Абрам Самуйлов

Место рождения

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

18.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
04.02.1890

Жена: Райккерус (Кемппи) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
03.07.1908

Сын: Райккерус Александр Абрамович

Мать ребёнка: Райккерус (Кемппи) Анна Адамовна

Бракосочетание
Около 10.07.1920

Жена: Райккерус (Ниукканен) Анна-Мария Петровна

Рождение ребёнка
26.04.1921

Сын: Райккерус Виктор Абрамович

Мать ребёнка: Райккерус (Ниукканен) Анна-Мария Петровна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.08.1923

Сын: Райккерус Виктор Абрамович

Мать ребёнка: Райккерус (Ниукканен) Анна-Мария Петровна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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