Заичкина (Хлынова) Марья Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Хлынов Леонтий Алексеевич
Мать: Хлынова Марфа Елисеевна
127 семья в 1864 11 семья в рев.1858 87 семья в рев. 1850
Рождение ребёнка
29.04.1833 ст.
Дочь: Ирина Афонасьевна
Отец ребёнка: Ильичев Афонасий Васильевич
Бракосочетание
05.11.1837 ст.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Заичкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Заичкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Заичкин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно