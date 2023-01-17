Заичкина (Хлынова) Марья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заичкина (Хлынова) Марья Леонтьевна

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Хлынов Леонтий Алексеевич

Мать: Хлынова Марфа Елисеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
127 семья в 1864 11 семья в рев.1858 87 семья в рев. 1850
Рождение ребёнка
29.04.1833 ст.

Дочь: Ирина Афонасьевна

Отец ребёнка: Ильичев Афонасий Васильевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
05.11.1837 ст.

Муж: Заичкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Заичкин Иван Васильевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Заичкин Иван Васильевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Заичкин Степан Иванович

Отец ребёнка: Заичкин Иван Васильевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильичев Афонасий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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