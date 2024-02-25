Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Петрович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Петрович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Петрович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Петрович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Петрович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Петрович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
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