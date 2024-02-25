Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Петрович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Петрович
Смерть
Неизвестно