Шайман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хелип
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машук
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христиан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайманов Кирле
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайманов Кузьма
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайманов Роман
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайманов Леонтий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шайманов Терентий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно