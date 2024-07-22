Шайман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайман

Шайман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хелип

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машук

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христиан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайманов Кирле

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайманов Кузьма

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайманов Роман

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайманов Леонтий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шайманов Терентий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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