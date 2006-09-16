Ячменев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1954
Дата смерти16.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1976
Дочь: Сандровская Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Чужмарова Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ячменев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Чужмарова Марина Александровна
Смерть
16.09.2006