Ячменев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ячменев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1954

Дата смерти

16.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1976

Дочь: Сандровская Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Чужмарова Марина Александровна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чужмарова Марина Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Чужмарова Марина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ячменев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Чужмарова Марина Александровна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
16.09.2006
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