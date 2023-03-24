Соколов Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1962

Отец: Владимир

Мать: Соколова Людмила Васильевна

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