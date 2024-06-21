Ефременко Семен Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефременко Семен Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефременко Анна Павловна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ефременко Григорий Семенович

Мать ребёнка: Ефременко Анна Павловна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Ефременко Яков Семенович

Мать ребёнка: Ефременко Анна Павловна

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ефременко Трофим Семенович

Мать ребёнка: Ефременко Анна Павловна

Смерть
Неизвестно

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