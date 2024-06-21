Ефременко Семен Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефременко Анна Павловна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ефременко Григорий Семенович
Мать ребёнка: Ефременко Анна Павловна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Ефременко Анна Павловна
Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ефременко Трофим Семенович
Мать ребёнка: Ефременко Анна Павловна
Смерть
Неизвестно