Портнова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнова Агафья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Портнов Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович

Россия
Рождение ребёнка
1837

Сын: Портнов Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Портнов Василий Vasilli Ефимович Efimovich

Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович

Россия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Портнов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович

Россия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович

Россия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Миланья Ефимовна

Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Портнов Мартин Ефимович

Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович

Россия
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1854

Сын: Портнов Петр Ефимович

Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портнов Ефим Efim Ефимович

Смерть
Неизвестно
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