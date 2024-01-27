Портнова Агафья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Портнов Василий Vasilli Ефимович Efimovich
Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Миланья Ефимовна
Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Портнов Ефим Efim Ефимович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно