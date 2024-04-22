Карсакина (Головина) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1960
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960
Отец: Головин Николай Павлович
Рождение ребёнка
15.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карсакин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
12.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карсакин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно