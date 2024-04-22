Карсакина (Головина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карсакина (Головина) Татьяна Николаевна

Место рождения

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: Головин Николай Павлович

Мать: не указана

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карсакин Александр Васильевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карсакин Александр Васильевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карсакин Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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