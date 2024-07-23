Шабалова (Борина) Аполинарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1939
Сын: Шабалова Александра Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Степаново, Вологодский район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно