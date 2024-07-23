Шабалова (Борина) Аполинарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалова (Борина) Аполинарья Васильевна

Место рождения

Грозилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Грозилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шабалова Александра Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Степаново, Вологодский район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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