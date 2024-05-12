Морзов Гордей Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Морозов Елисей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Морозов Василий Гордеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно