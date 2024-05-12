Морзов Гордей Елисеевич 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морзов Гордей Елисеевич

Место рождения

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Морозов Елисей Степанович

Мать: не указана

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Морозов Василий Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Морозов Архип Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Морозов Семен Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Морозов Андрей Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Морозов Степан Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Морозов Иван Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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