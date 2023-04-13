Kilk (Ninep) Alwine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kilk (Ninep) Alwine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1885

Дата смерти

02.03.1930

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1907 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1885

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1907

Сын: Kilk Aleksander

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.03.1930
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