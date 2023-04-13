Kilk (Ninep) Alwine
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1885
Дата смерти02.03.1930
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1885
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1907
Сын: Kilk Aleksander
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.03.1930