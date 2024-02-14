Аптекаш
Место рожденияд.Байряка РТ
Дата рождения1830
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Латыйф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аптекашев Гариф
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Аптекашев Ханиф
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Мафтуха
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1900
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно