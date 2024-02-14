Аптекаш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аптекаш

Место рождения

д.Байряка РТ

Дата рождения

1830

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Латыйф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аптекашев Гариф

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Аптекашев Ханиф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Мафтуха

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1900
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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